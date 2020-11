[아시아경제 장세희 기자]<전보>

◆과장급

▶부산지방해양수산청 부산항건설사무소 계획조사과장 전충남 ▶부산지방해양수산청 부산항건설사무소 항만정비과장 황상호 ▶인천지방해양수산청 항만개발과장 오기열

