광주·전남 20일 기온 ‘뚝’…출근길 쌀쌀

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 20일 광주·전남지역은 아침 기온이 전날보다 큰 폭으로 떨어지며 쌀쌀하겠다.

광주지방기상청은 이날 아침 기온이 전날보다 10℃ 이상 떨어겠다고 밝혔다.

광주·전남지역 아침기온은 6~11℃, 낮 기온은 9~13℃ 분포를 보이겠다.

이날 새벽부터 아침 사이 내륙을 중심으로 산발적으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

이날 아침 최저기온은 흑산도 11℃, 목포 10℃, 광양 10℃, 진도 10℃, 순천 9℃, 신안 9℃, 광주 8℃, 무안 8℃, 나주 7℃, 영광 7℃, 함평 7℃, 영암 7℃, 구례 6℃, 곡성 6℃, 화순 6℃, 담양 6℃, 장성 6℃ 등이다.

낮 최고기온은 광양 13℃, 흑산도 12℃, 진도 12℃, 순천 12℃, 나주 11℃, 영암 11℃, 신안 11℃, 함평 11℃, 광주 10℃, 목포 10℃, 장성 10℃, 구례 10℃, 담양 10℃, 곡성 10℃, 화순 9℃, 영광 9℃ 로 예보됐다.

