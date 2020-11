다리 다쳐 무리에서 낙오된 ‘멸종위기 큰고니’ 탈진 상태로 구조

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 다리를 다쳐 무리에서 낙오된 천연기념물 큰고니가 남해 앞 바닷가에서 발견돼 구조됐다.

19일 경남 남해군에 따르면 군은 18일 남해읍 선소마을 인근 바닷가에 천연기념물 제201-2호 큰고니 한 마리가 갯벌에 웅크린 채 엎드려 있다는 주민의 신고를 접수하고 경남 수렵인 참여연대에 도움을 요청했다.

평소 유해 야생동물 수렵과 천연기념물 등 멸종위기 야생동물 구조에 앞장서 왔던 경남 수렵인 참여연대 남해지회 회원들은 곧바로 현장으로 출동해 큰고니 구조에 나섰다.

큰고니는 오른쪽 다리를 심하게 다쳐 수일째 먹이활동을 못 한 탓으로 탈진한 상태였다. 포획에 성공한 회원들은 곧바로 진주시 소재 경상남도 야생동물구조센터로 큰고니를 이송했다.

현재 큰고니는 검사와 치료를 병행하고 있지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

큰고니 구조에 나섰던 경남 수렵인 참여연대 남해지회 김대중 전 회장은 “멸종위기종인 큰고니의 구조에 성공해 다행”이라며 “큰고니가 건강하게 다시 자연으로 돌아가기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr