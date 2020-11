“특례시 추진 멈추지 않겠다” … 허성무 시장 지방자치법 개정안 처리 촉구

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 허성무 창원시장이 여야 국회의원을 향해 창원특례시 지정의 근거가 될 지방자치법 전부 개정안 처리를 촉구했다.

허성무 시장은 19일 촉구성명을 통해 지방자치법 전부 개정안이 신속처리법안으로 제출되었음에도 후순위로 심의하고 있는 21대 국회에 실망감을 나타냈다.

허 시장은 “창원시가 덩치에 맞는 옷을 입는 것은 당연한 것으로 도시의 규모에 맞게 특례 시라는 새로운 지위와 자율권을 보장하는 것은 자치분권을 활성화하고 지역균형발전을 도모하는 가장 빠른 지름길”이라고 강조했다.

그는 여야 국회의원을 향해 “2010년 전국 최초 통합시가 된 이래 인고의 시간을 보내온 104만 창원시민들이 또다시 좌절하는 일이 없도록 지방자치법 전부 개정안의 조속한 통과”를 촉구했다.

끝으로 “시민들의 염원인 특례 시가 실현되는 그날까지 절대 멈추지 않겠다”고 확고한 의지를 보였다.

