[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 메이커스페이스 사업단은 ‘2020년 F-1 누구나 메이커체험?코딩아 놀자!’ 프로그램을 진행했다고 19일 밝혔다.

지난달 27일부터 4주 동안 진행된 이번 프로그램에는 지역 초·중·고 학생과 일반인 20여 명이 참여했다.

기초운영 프로그램인 아두이노(다양한 센서나 부품을 연결할 수 있는 기판)를 이용한 하드웨어 동작, 소프트웨어 코딩 등 다양한 응용 실습 과정을 체험했다.

사업단은 내달까지 광주·전남지역 초·중·고 학생과 일반인들을 대상으로 3D 프린팅 체험 등 다양한 프로그램도 진행할 계획이다.

동신대는 지난 5월 중소벤처기업부의 메이커스페이스 전문랩 분야에 선정돼 5년간 70여 억원을 지원받아 전문 메이커 양성에 나서고 있다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr