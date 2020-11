중소기업硏, 법정기관 전환으로 새 출발

'중소기업연구원'에서 '중소벤처기업연구원'으로 재출범

법정기관 설립 근거 마련…안정적·지속적 中企 정책 연구 기대

[아시아경제 김철현 기자] 중소기업연구원이 법정기관 중소벤처기업연구원으로 재출범한다. 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 중소기업 전문연구평가기관인 중소기업연구원의 법정 기관화를 주요 골자로 하는 '중소기업기본법' 일부개정 법률안이 19일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

그동안 중소기업연구원은 국내·외 중소기업 관련 문제를 조사·연구하는 기관으로서 정책 수립과 중소기업의 건전한 발전 및 국제경쟁력 향상에 기여해 왔다. 현행법상 중소기업연구원은 '전문연구평가기관'으로 지정돼 중소기업 시책 등에 필요한 조사, 연구 및 평가를 수행해왔다. 하지만 매 3년마다 재지정 절차를 거치도록 해 안정적이면서 지속적인 연구기능 수행에 어려움이 있었다.

이에 중기부는 중소기업연구원이 중소기업 전문 종합 연구기관으로서 중소기업의 경영전략과 정책개발에 대한 연구 기능을 강화할 수 있도록 법적 설립 근거를 마련하게 됐다. 이번 '중소기업기본법' 개정안에는 중소벤처기업연구원 설립을 위한 근거 조항을 신설해 연구원 운영과 예산 등의 법적 근거를 마련했다.

특히 국내 유일의 중소벤처기업 관련 전담 연구기관으로서의 대표성과 중기부의 정책 연구기관로서의 역할을 감안해 기존의 '중소기업연구원'에서 '중소벤처기업연구원'으로 명칭을 변경했다. 김대희 중기부 중소기업정책관은 "중소기업연구원이 법정 연구기관으로 새출발하게 되면서 안정적인 연구 환경 조성을 통해 연구기능이 강화되고 중소벤처기업에 필요한 전문 종합연구기관으로서의 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr