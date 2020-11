코카콜라, 美 세금 회피 위해 역외탈세 드러나

[아시아경제 권재희 기자] 미국 코카콜라가 고율의 국내 세금을 회피하기 위해 해외 사업에서 더 많은 수익을 올린 것처럼 수익을 이전한 것으로 나타났다.

18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 국세청은 2007년부터 2009년까지의 과세연도 동안 코카콜라에 33억달러 이상을 부과했다고 보도했다. 다만 이는 확정된 금액은 아니며, 미 정부가 2009년 이후에도 동일한 근거를 적용할 경우 코카콜라의 추징금은 더욱 늘어날 것으로 전망된다.

미국 외 수익은 대부분 브라질, 아일랜드, 이집트를 포함한 코카콜라 자회사에서 발생했다.

코카콜라를 비롯한 다국적기업들은 지적재산권 로열티 등을 비롯한 이익금을 이전하는 '이전가격 조작' 방식으로 탈세에 악용하고 있다. 이전가격 조작이란 세율이 높은 나라의 법인에 다른 나라에서 발생한 사업비용을 떠넘기고 이익은 세율이 낮은 곳에 설립한 법인에 몰아 줘 세금을 줄이는 방식이다.

일부 다국적기업들이 국가간 법인세율 차이를 이용해 세후이익을 극대화하기 위해 이전가격을 조작해 세금을 회피하고 있는 것으로 나타났다. 특히 법으로 규제하기 어렵지만 무형자산으로서의 비중이 점점 커지고 있는 지적재산권이나 상표권 등이 이에 악용되고 있다.

2017년 미국이 법인세율을 인하하기전 미국기업들은 35%에 달하는 미국 법인세를 피하기 위해 세율이 낮은 국가에서 벌어들인 이익이 높은 것으로 포장해 미국에 내야할 세금을 유예해왔다.

알버트 라우버 판사는 판결문을 통해 "코카콜라의 해외법인은 상표권이나 지적재산권이 없으며 미국 경영진이 통제하는 마케팅, 전략, 기타 결정에 대한 재량권이 거의 없다"고 지적했다.

코카콜라는 투자자들에게 국세청에 맞서 싸울 것이라고 밝히며 항소의 뜻을 밝힌 바 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr