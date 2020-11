하태경 "홍남기, 호텔 전셋집이 그렇게 좋으면 입주하라"

[아시아경제 이지은 기자] 하태경 국민의힘 의원이 19일 발표된 정부의 전세난 대책에 대해 비판하며 홍남기 경제부총리에게 "호텔 전셋집에 먼저 입주할 의향이 있는지 묻고 싶다"고 목소리를 높였다.

하 의원은 이날 페이스북에서 "국민의 지탄을 받은 '호텔 전셋집'을 '숙박업소 전셋집'으로 둔갑시켜 그대로 발표했다"며 이같이 비판했다.

그는 "나아가 김현미 국토부 장관은 어제 '호텔 전월세가 반응이 좋다'며 국민의 인식과는 정반대의 말까지 했다"며 "그렇다면 전셋집 때문에 애먹고 있다는 홍 부총리가 호텔 전셋집에 먼저 입주할 의향이 있는지 묻고 싶다"고 지적했다.

하 의원은 "정부 대책이 이렇게 난장판이 된 것은 근본 진단이 틀렸기 때문"이라며 "전셋값 급등의 원인인 임대차3법에 대해 '전세 갱신율이 이전보다 늘었다'며 자화자찬 하고 있다"고 강조했다.

그는 "임대차3법으로 전셋집 구하지 못해 발동동 구르는 국민들에게 석고대죄해도 모자랄 판에 자랑이라니 제정신인가"라며 "지금 계약 갱신한 사람들도 2년 후에는 엄청난 전셋값 상승으로 고통받는 현실은 숨기고 있다. 임대차3법을 비롯해 정부의 잘못된 부동산 정책을 근본적으로 바꿔야만 지금의 혼란도 줄일 수 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr