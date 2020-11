구글, 은행계좌 개설에 간편송금 기능 추가 '구글페이' 출시

[아시아경제 권재희 기자] 구글이 은행 계좌 개설 및 간편송금 등의 기능이 추가된 '구글페이'를 출시했다고 CNBC가 18일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 구글은 업그레이드한 구글페이에서 당좌예금 및 저축예금 계좌를 개설할 수 있는 기능을 추가했다. 이를 위해 이미 씨티, 스탠퍼드연방신용조합과 협력관계를 맺었고 내년엔 금융기관 11곳을 추가할 계획이다.

구글은 계좌유지 수수료나 초과인출 수수료, 최소잔액 요구 등은 없을 것이라고 밝혔다.

또 고객이 요청하면 직실물 직불카드도 발급하기로 했다.

페이팔의 '벤모'나 스퀘어의 '캐시 앱'과 같이 친구나 지인들에게 간편하게 송금할 수 있는 기능도 구글페이에 추가됐다.

구글의 이번 핀테크 사업 확대 행보는 기존 주 수익원인 광고 판매가 정부와 의회의 공격을 받는 상황에서 나온 것이라고 CNBC는 전했다.

미 법무부는 지난달 구글을 상대로 검색엔진 시장에서 경쟁자들의 진입을 막고 독점적 지위를 유지하기 위해 다양한 불법행위를 저질렀다며 소송을 제기한 바 있다.

