하나은행, 새로워진 하나원큐 앱 특별 이벤트 실시

오픈뱅킹 서비스 신규가입 손님 모두에게 스타벅스 커피 상품권 증정

[아시아경제 박선미 기자] 하나은행은 지난 8월 새롭게 출시하며 빠르고 간편해진 ‘하나원큐’ 앱을 보다 많은 손님들이 다양한 혜택과 함께 사용할 수 있도록 특별 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

이벤트는 총 3가지로 ▲하나원큐 앱 설치 ▲오픈뱅킹 서비스 신규가입 ▲한정판 진로두꺼비 애니플러스카드 신청 이벤트가 진행된다.

우선 새롭게 출시한 ‘하나원큐’ 앱을 이달 말까지 새로 설치하고 로그인 이용등록을 하면 하나멤버스 앱을 통해 현금처럼 이용할 수 있는 2000 하나머니를 지급받고, 하나원큐 앱에서 발생하는 이체수수료를 평생 면제혜택을 제공받는다.

또한 앱에서 다른 은행의 계좌를 한 눈에 조회하고 이체까지 가능한 오픈뱅킹 서비스를 2021년 1월 31일까지 신규가입하는 모든 손님에게는 스타벅스 커피 상품권 1매를 증정하고, 동시에 하나원큐 정기예금과 하나원큐 정기적금에 대한 우대금리 혜택도 함께 제공한다.

아울러 하나원큐 앱을 통해서만 신청이 가능한 ‘진로두꺼비 애니플러스카드’ 신청 이벤트도 진행된다. 하나카드와 협업해 준비한 이 신용카드는 선착순 3천명 대상으로 발급되며 신청이벤트 조건충족 손님에게는 진로두꺼비 캐릭터가 담긴 롤테이블, 캠핑의자, 담요 등 ‘한정판 진로두꺼비 캠핑용품’이 제공된다.

염정호 하나은행 미래금융그룹장은 “이번에 진행되는 이벤트는 새로워진 ‘하나원큐’앱을 보다 많은 손님들께서 다양한 혜택과 함께 사용하길 바라는 마음으로 준비했다”며, “앞으로도 더욱 편리한 서비스와 다채로운 이벤트를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr