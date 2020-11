순천·목포·영암서 학생 줄줄이 코로나 확진

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 지역에서 학생 코로나19 확진자가 연이어 발생해 교육 당국이 또 다시 비상에 걸렸다.

19일 전남도교육청에 따르면 영암 A고교 3학년 B양은 목포의 한 연기학원에서 확진자와 접촉한 후 코로나19 확진 판정을 받았다. 현재 이 학원의 다른 수강생들은 전원 음성 판정을 받았다.

B양은 지난 14일 연극학원에서 코로나 확진자와 접촉한 후 지난 16일 학교에 들려 조퇴하고 나주의 초등학교 2곳으로 공연을 간 것으로 드러났다.

이 과정에서 B양은 담임교사 외에 다른 학생이나 교직원과는 접촉이 없었던 것으로 파악됐다.

B양의 확진 판정 후 방역당국은 교내에 임시 선별 진료소를 설치, 고 3학생과 교직원 등 210명에 대해 전수조사 중이다

해당 학교는 이번 주 모두 원격수업으로 전환하고 학교 안팎에 대한 긴급 소독을 실시했다.

이외에도 지난 17일과 18일 목포와 순천에서 유치원생과 초등학생이 확진 판정을 받은 후, 또 다른 학생까지 양성 반응이 나온 것으로 알려져 학부모와 학생들은 불안감을 감추지 못하고 있다.

도교육청 관계자는 “순천 상황이 심각하다. 지난 18일 확진받은 초등학생 외에 다른 학생도 양성 판정을 받았다”며 “현재 역학조사를 통해 확진자의 동선과 접촉자, 감염경로 등을 파악 중이다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr