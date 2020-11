日도쿄, 코로나 신규 확진자 첫 500명 넘겨…경계 최고수준 상향

이틀 연속 사상 최고…고이케 지사, 기자회견 예정

[아시아경제 정현진 기자] 일본 도쿄도에서 19일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 500명 이상 발생하면서 비상이 걸렸다고 NHK방송이 보도했다. 도쿄도에서 하루 코로나19 확진자가 500명을 넘은 것은 처음이다.

도쿄도의 신규 확진자 수는 이틀 연속 사상 최고를 기록했다. 전날에는 신규 확진자가 493명 발생했으며 이날은 이를 웃돌면서 500명을 넘게 됐다고 도쿄도는 밝혔다. 도쿄도의 최근 7일간 평균 하루 신규 확진자 수는 이달 1일 169.3명에서 18일 335명으로 두배 가량 늘었다.

도쿄도는 곧바로 도내 코로나19 감염 상황을 4단계 중 가장 높은 경계 수준으로 끌어올렸다. 경계 수준이 최고 단계로 상향 조정된 것은 올해 9월 이후 처음이다. 감염증 전문가 등이 참여한 도쿄도 코로나19 모니터링 회의는 오후 1시께 시작됐다.

고이케 유리코 도쿄도 지사는 이날 저녁 기자회견을 열고 감염 위험을 억제하는 대책을 철저히 할 것을 강하게 호소할 계획이다.

한편, 전날 일본 전역에서 확인된 코로나19 확진자 수는 2201명으로 처음으로 하루 신규 확진자 수가 2000명을 넘어섰다.

