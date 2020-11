[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김성종)은 19일 장비 관리 전문성 강화를 위한 업무역량 강화 워크숍을 개최했다.

이번 워크숍에서는 경찰서와 경비함정에 근무하는 경찰관 40여 명이 참석해 올해 주요 정책추진 결과를 공유하고, 내년 업무추진 방향 설정을 위해 함정 정비·보급 분야 개선방안에 대해 논의했다.

특히, 이날 워크숍에서는 업무사례 발표회를 통해 현장업무를 공유하고 우수사례를 선정 표창하는 한편, 전문 강사를 초빙해 경비함정 안전관리 방안과 장비 관리운영에 대해 강연을 했다.

제주해경청 관계자는 “이번 워크숍을 통해 장비 관리상 문제점 및 일선 현장의 목소리를 청취할 수 있는 소통의 시간이었다”며 “효율적 장비 관리 체계를 구축해 함정 장비 가동률을 향상하고 각종 해양사고에 즉응태세를 갖추겠다.”고 밝혔다.

