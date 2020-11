"보좌진 시켜 셀프홍보", "윤석열 질투" 추미애 꽃길 사진에 비판 잇따라

'尹 화환'이어 '秋 꽃바구니'

"지지않는 법무부 꽃길" 사진 공개

[아시아경제 김수완 기자] 추미애 법무부 장관이 지지자들로부터 받은 꽃바구니 사진을 공개한 가운데, 일부에서 비판이 잇따르고 있다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 19일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "추 장관 본인의 페이스북도 모자라서 이제는 보좌진이 대신하는 인스타그램 정치까지 시작하는 모양"이라며 "인스타그램 계정을 보니 국회의원 추 장관의 활동을 보좌진이 홍보하는 성격이었다"고 지적했다.

김 교수는 "본인이 나서기 면구스러워 보좌진 통해 법무부 꽃길 홍보하는 모양이다. 누군가가 앞에서 찍는 걸 의식한 연출용 사진"이라며 "윤석열 검찰 총장은 지지 화환을 스스로 홍보하거나 찐감동 표정을 연출하지 않았다. 추 장관은 보좌진 시켜서 셀프 홍보하고 연출 사진까지 올렸다"고 꼬집었다.

또 "보좌진이 꽃길 배경으로 사진 찍어서 인스타 올리자고 건의해도, 저 같으면 말렸을 것"이라며 "참 개념 없는 분"이라고 일갈했다.

진중권 전 동양대 교수도 이날 자신의 페이스북에 추 장관의 꽃바구니 사진을 공유하며 "추 장관이 윤 총장에게 개인적으로 질투를 느끼는 것 같다. 하는 일마다 사감이 잔뜩 묻어난다"며 "나이트클럽 '칼춤' 신장개업. 입구에서 '뎅부장'을 찾으세요"라고 비꼬았다.

진 전 교수가 언급한 '나이트클럽'은 친여 성향의 진혜원 서울동부지검 부부장검사가 지난달 대검찰청 앞에 윤 총장을 응원하는 화환이 늘어선 것을 두고 처음 쓴 표현이다.

진혜원 검사는 당시 "대검 나이트라도 개업한 줄 알았다"고 비유한 바 있다. 이를 진 전 교수가 추 장관의 사진에도 똑같은 비유를 사용하며 비꼰 것이다.

앞서 전날 추 장관의 공식 인스타그램에는 그의 사무실부터 법무부가 있는 정부 과천종합청사 정문에 배달된 꽃다발 사진이 올라왔다.

배달된 꽃바구니에는 '응원합니다', '건강 챙기세요', '힘내세요' 등 추 장관을 응원하는 메시지가 적혀있다.

해당 계정을 관리하는 직원은 "매일 장관님에게 들어오는 수많은 꽃다발로 만들어진 장관실 꽃길"이라고 소개했다.

이어 "이 자리를 빌려 성원을 빌려 성원을 보내주신 모든 분께 감사의 인사 드린다"며 "꽃향기가 가득한 장관실, 그나저나 장관님은 무슨 생각을 하셨을까"라고 적었다.

한편 서울 서초구 대검찰청에는 지난달 19일부터 이달 2일까지 윤 총장을 응원하는 화환이 잇달아 배달돼 청사 정문 앞에 전시된 바 있다. 당시 추 장관이 라임자산운용 로비 의혹 사건 등에 대해 수사지휘권을 행사하자 윤 총장을 응원하기 위해 지지자들이 화환을 보낸 바 있다.

그러나 여권 지지자들과 일부 시민단체가 '통행에 방해가 된다'며 철거를 요구했고, 결국 지난 2일 보수단체 회원들이 서초구청 관계자들과 함께 자진 철거했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr