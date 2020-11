아크로 서울포레스트에서 바라본 한강뷰 공개

서울 성동구 성수동에 위치해 서울숲, 한강 조망 가능

아트프레임 통해 펼쳐지는 270도 파노라마 조망

대림산업이 시공해 2021년 입주 예정

[아시아경제 임온유 기자] 서울 성동구 성수동에 들어선 아크로 서울포레스트에서 바라 본 서울숲과 한강의 모습이 19일 공개됐다.

대림산업이 시공한 아크로 서울포레스트는 공동주택 2개동과 업무시설, 판매시설, 문화집회시설 1개동으로 구성된 복합주거문화단지다. 공동주택은 지하 5층~지상 49층, 91~273㎡(전용면적), 총 280가구 규모로 구성됐다.

아크로 서울포레스트는 한강은 물론 서울숲, 남산 뷰까지 누릴 수 있는 최적의 입지에 자리잡고 있다. 대림산업은 조망 프리미엄을 극대화 하기 위해 특화설계를 적용했다. 모든 세대에서 서울숲 및 한강 조망이 가능하도록 층별 가구수를 3가구로 조합(9층 이하 4가구)하고 T자로 건물을 배치했다.

세대 내부에는 창문 중간 프레임을 없앤 아트프레임과 와이드하게 펼쳐지는 270도 파노라마 뷰가 적용되어 거실, 주방, 욕실 등 집안 곳곳에서 계절에 따라 변화하는 서울의 모습을 조망할 수 있다.

천장 높이도 기존 아파트 층고(2.3m)보다 높은 2.9m에서 최고 3.3m 높이로 설계해 풍부한 개방감과 일조량을 제공한다. 각 동의 29층에 마련된 커뮤니티시설에서도 한강과 서울숲 조망을 누릴 수 있다.

내년 입주를 앞두고 있는 아크로 서울포레스트는 지난해 독보적인 주거 브랜드로 거듭난 ‘아크로’의 리뉴얼 버전이 처음으로 적용되는 단지다. 한강변 스카이라인의 새로운 랜드마크이자 하이엔드 주거를 대표하는 주거시설로 자리매김할 전망이다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr