[아시아경제 온라인이슈팀] 미스맥심 출신 모델 한나나가 남다른 볼륨감을 뽐냈다.

최근 한나나는 자신의 인스타그램에 '행복한 주말이었다'라는 글과 함께 사진을 게재했다. 사진 속 한나나는 화이트 톱을 입고 카메라를 응시하고 있다. 독보적인 몸매와 치명적인 눈빛이 섹시함을 자아낸다.

이를 본 팬들은 "매혹적이고 넘 예뻐요" "아름답고 멋진 사진" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr