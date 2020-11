강동구 자원순환센터 건립 본격화...12월 착공

구, 11월19일 자원순환센터 건립 사업 실시계획 인가 고시...주민편의시설 갖춘 친환경 자원순환센터로 탄생…2024년 상반기 준공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 서울고덕강일 공공택지개발지구 내 추진 중인 '자원순환센터 건립 사업‘ 실시계획 인가를 19일 고시함에 따라 사업이 본격 추진된다고 밝혔다.

구는 이번 실시계획 인가 이후 건축 인허가 등 과정을 거쳐 올 12월 착공을 시작으로 2023년 상반기에 공사를 완료, 10여 개월 동안 악취 성능검사 등을 위한 시운전을 거친 후 2024년 상반기 준공을 목표로 하고 있다

새로 지어질 자원순환센터는 강동구 아리수로 87길 272(고덕동 85번지) 일원 4만1153㎡ 부지에 건립되며 기존 노후화된 폐기물처리시설을 철거, 지하화· 현대화된 시설로 탈바꿈한다.

자원순환센터는 지하 2, 지상 4층 규모로 세워지며 지하에는 일 360t을 처리하는 ▲음식물 처리시설 ▲재활용품 선별시설(70t/일) ▲생활쓰레기 압축적환시설(200t/일) ▲대형폐기물 처리시설(10t/일) ▲악취처리설비 등이 갖춰진 자동화 폐기물처리시설로 새롭게 태어난다.

지상부에는 녹지공간과 체육공원을 조성해 인근 고덕비즈밸리, 공공주택단지의 주변 환경과도 잘 어울리는 자연친화적인 공간으로 조성할 예정이다.

아울러 자원순환센터 관리동에 현대적인 조형미를 갖춘 상설전시관, 테마전시실, 대기환경 체험 교육실, 휴게공간, 옥상정원 등의 복합공간을 마련해 주민들이 언제든지 찾아올 수 있는 주민친화 시설로 구축할 계획이다.

이정훈 강동구청장은 “주민편의시설이 갖춰진 자원순환센터는 지역주민들에게 쾌적한 주거환경과 편안한 일상을 안겨다 줄 것”이라며 “친환경적이고 미래지향적인 폐기물 처리 시스템을 구축해 자원순환도시 강동구가 될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다”고 전했다.

