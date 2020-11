"카톡으로 김치냉장고 렌탈" 카카오, 상품구독 서비스 시작

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 카카오톡 채널을 통해 렌탈, 정기배송을 신청할 수 있는 상품구독 서비스를 19일 시작한다.

이용자는 카톡 채널에서 가전,가구,공기청정기 필터 등 다양한 상품에 대한 렌탈·정기배송 정보를 확인할 수 있다.

오프라인에서 정기구독상품에 가입하고 이용하는데 드는 복잡한 과정을 카톡 안에서 몇 번의 클릭만으로 할 수 있도록 편의성을 높였다.

예를들어 김치냉장고 렌탈 상품을 이용하고 싶다면 별도 앱을 설치하지 않고 기업의 카톡 채널에서 구매상담,약정,배송설치 등 렌탈 이용에 필요한 모든 과정을 끝낼 수 있다.

카카오는 카톡에서 상품구독 서비스를 제공하는 비즈니스 파트너에게 '상품 구독 관리 플랫폼(SSP)'을 제공한다.

파트너는 카카오SSP에 상품정보를 등록하고 상품 구독 서비스를 제공하기 위한 전 과정을 관리해 보다 체계적인 서비스를 제공할 수 있다.

카카오는 SSP를 가전제품,자동차,부동산,콘텐츠 서비스 등 사업 유형에 맞춰 제공해 보다 확장된 디지털 비즈니스 생태계를 구축한다는 방침이다.

이날 위니아에이드의 딤채 김치냉장고를 시작으로 연내 바디프랜드,아모레퍼시픽,위닉스,한샘 등 기업들의 렌탈·정기배송 상품을 순차적으로 만날 수 있다.

카카오 관계자는 "최근 1인 가구의 증가와 소비자의 소비행태 변화, 비대면 소비를 선호하는 문화가 확산되며 많은 기업들이 상품구독 사업을 준비하거나 시작하고 있다"면서 "일상생활에서 가장 활발히 사용하는 카톡 안에서 이용자와 기업을 유연하고 강하게 연결해 모두에게 진화된 디지털 비즈니스 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

