합천군, 2020 농림어업 총조사 실시

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 관내 모든 8500농림어가를 대상으로 23일부터 12월 18일까지 2020 농림어업 총조사를 할 예정이다.

5년마다 실시하는 본 조사는 우리나라의 농업·임업·어업을 경영하는 가구와 가구원의 규모, 구조, 분포 및 특성 등을 총체적으로 파악하여 향후 농업정책 및 농촌 지역개발계획 수립에 활용된다.

특히 행정리(마을) 단위의 사회·문화·복지·생활편의시설 등의 농촌의 기본현황 조사 항목을 개선해 더욱 생활 밀착적인 자료를 수집해 살기 좋은 농촌 발전계획의 초석으로 쓰일 예정이다.

군 기획감사관은 “본 조사는 급변하는 농촌 환경의 변화 속에 신속·능동적으로 대처할 수 있는 정책을 수립하기 위해서는 무엇보다 관련 정보를 정확하게 파악하는 것이 중요하다” 며 “우리 군 가구의 35%에 달하는 농가와 농업을 적극적으로 육성하는 우리 군에 있어서 본 조사가 가지는 의미는 매우 크다”고 말했다.

이어 “인터넷을 통한 비대면 조사는 물론 현장방문 조사 시에 관내 농가의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부의 말을 전했다.

군은 인터넷을 통한 비대면 조사는 12월 11일까지이며, 조사원을 통한 방문 조사는 12월 1일부터 18일까지로 총 92명의 조사원이 투입돼 태블릿(또는 종이 조사)을 활용해 조사할 계획이다.

