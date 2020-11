팅크웨어, 살균 조명 가습기 ‘블루 벤트 SH-UV450’ 출시

UV-C LED 탑재, 가습기 내부 및 물 살균 기능

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 UV-C LED를 적용한 가정용 초음파 가습기 ‘블루 벤트 SH-UV450(Blue vent SH-UV450)’을 출시한다고 19일 밝혔다.

블루 벤트 SH-UV450은 KC인증과 유럽연합 친환경제품인증 RoHS(Restrition of Hazardous Substances)외 다양한 기관의 시험 및 인증을 획득한 제품이다. 특수 진동자를 이용해 초 미세 수분입자를 만들어 최대 363cc까지 분무된다.

또 4.5L까지 수용하는 대용량 수조가 탑재돼 최대 30시간까지 연속 사용할 수 있다. 물이 부족할 경우 뚜껑을 열고 위에서 바로 넣을 수 있는 상부급수식 수조를 적용해 쉽게 보충할 수 있는 점이 특징이다.

팅크웨어에 따르면 이 제품은 살균 조명 UV-C LED(265~278mm)를 적용해 안정성을 높였다. 가습기 작동 중 외부에서 이입되는 공기, 가습기 내부 및 수조 내 물에 대한 살균이 가능하다. 또한 가습이 필요하지 않은 계절에도 젖병, 인형 등의 아기 용품과, 스마트폰, 마스크, 화장용품 등 생활용품을 살균할 수 있는 살균 박스로 사계절 내내 활용할 수 있다.

아울러 최대 최대 25.8dB(A)의 저소음 설계는 물론 소비전력도 가열식 가습기 대비 10분의 1 수준 전력인 29W로 오랜 시간 사용해도 전기 요금을 절약할 수 있다고 팅크웨어 측은 설명했다.

팅크웨어 관계자는 "‘블루 벤트 SH-UV450은 쉬운 사용과 관리가 가능한 가습기로 최대 363cc의 풍부한 가습량으로 환절기 건강을 지원한다"며 "특히 UV-C-LED 적용해 활용도를 더욱 높인 제품인 만큼 많은 관심 부탁 드린다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr