쉐이크쉑, ‘대전 타임월드점’ 개점

[아시아경제 최신혜 기자] SPC그룹은 20일 ‘대전 갤러리아 타임월드’에 쉐이크쉑 14호점을 개점한다고 19일 밝혔다.

쉐이크쉑 14호점은 대전·충청권에서 최대 매출을 기록하고 있는 백화점인 ‘갤러리아 타임월드’ 별관인 이스트 1층에 472.9㎡, 147석 규모로 자리잡았다.

‘쉐이크쉑 대전 타임월드점’은 대전의 시화인 목련에서 영감을 얻어 ‘블루밍 가든’ 콘셉트의 매장을 연출했다. 특히 스트리트 아티스트 ‘정크하우스’와 협업해 대전의 랜드마크와 만개한 목련을 표현한 아트워크를 설치하여 지역사회와 조화로운 분위기를 표현했다.

대전 타임월드점에서는 대전광역시가 안전한 농산물로 인증한 ‘한밭가득 밤’과 쉐이크쉑의 바닐라 커스터드를 조합한 디저트 ‘대전 밤 밤'을 시그니처 메뉴로 선보인다. ‘한밭가득’은 대전광역시가 생산과 유통단계에서 안전성을 인증한 로컬푸드에 부여하는 대전광역시 로컬푸드 공동 브랜드이다.

또한 대전의 로컬 수제 맥주 브랜드 ‘더랜치브루잉’의 ‘유자 퓨어 에일’과 ‘브룻 IPA’도 ‘대전 타임월드점’에서만 판매한다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr