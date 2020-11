'청약홈'에서 네이버 인증서로 로그인한다

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 한국감정원의 '청약홈'에서 네이버 인증서로 서비스를 이용할 수 있게 된다.

네이버는 19일 한국감정원과 디지털 인증 서비스 활성화와 국민 편의성 증대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

지금까지는 청약홈에서 공인인증 로그인을 하려면 플러그인을 설치하는 과정을 거쳐야했지만 네이버 인증서가 적용되면 설치 없이 로그인이 가능하다.

네이버 인증서를 통해 청약홈의 청약 자격 확인, 청약 신청, 청약 당첨 조회 등 다양한 서비스를 이용할 수 있다.

네이버는 내년부터 각종 공시자료를 포함한 한국감정원의 종이문서들을 디지털로 전환해 전자문서 서비스로 제공할 예정이다.

한숙렬 한국감정원 부원장은 "현재 월간 청약홈 방문자는 500만명으로 공인인증 관련 문의가 많다"면서 "네이버 인증서가 적용되면 청약홈 사용자 불편사항이 대폭 감소할 것"이라고 말했다.

유봉석 네이버 서비스운영총괄은 "네이버 인증서를 통해 복잡한 공인인증 절차를 개선해 편리함을 제공하고, 다양한 서비스를 네이버 안에서 유기적으로 이용할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

