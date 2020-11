[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 25만명을 넘어섰다.

미 존스홉킨스 대학은 18일(현지시간) 미국내 코로나19 사망자 수를 25만29명으로 집계했다. 이날 하루 사망자는 전일대비 1600여명이 증가했다.

이날 현재 전세계 누적 사망자수는 134만6167명이다. 전세계 사망자의 19% 가량이 미국 내에서 발생한 셈이다.

미국내 누적 감염자수도 폭증하고 있다. 17일 신규 환자수는 16만1900명에 달했고 누적 감염자수는 1148만여명에 이르렀다.

