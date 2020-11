2022년 까지 임대주택 11만4000가구 공급

[아시아경제 유인호 기자] 정부가 오는 2022년 까지 임대주택 11만4000가구를 공급한다.

기획재정부, 국토교통부 등 정부는 19일 서울청사에서 열린 부동산시장 점검 관계장관회의에서 오는 2022년까지 전국에 11만4000가구의 주택을 공급하는 내용의 서민·중산층 주거안정 지원방안을 발표했다.

정부는 이번 방안 마련 배경에 대해 수도권 30만 가구 등은 오는 2023년 이후에나 본격적인 입주가 시작되는 만큼 저금리, 인구·가구구조 변화, 축소균형에 따라 급격하게 늘어난 최근의 전세수요 충당을 위한 특단의 조치가 필요한 상황이라고 설명했다.

이같은 전세난을 해결하기 위한 단기간 공급 확대 방안으로 신축 위주 단기 집중 공급을 추진하겠다는 것이다.

이에따라 2021~2022년 총 11만4000가구(수도권 7만가구)의 전세형 주택이 추가 공급된다. 특히 2021년 상반기까지 총 공급 물량의 40% 이상인 전국 4만9000가구, 수도권 2만4000가구가 집중 공급된다.

한국토지주택공사(LH) 등이 3개월 이상 공실인 공공임대 3만9000가구(수도권 1만6000가구)를 현행 기준에 따라 신속히 공급한다. 남은 공실은 전세로 전환해 오는 12월말 입주자 모집, 내년 2월까지 입주할수 있도록 한다.

신축매입 약정은 7000가구(수도권 6000가구), 새롭게 도입하는 공공 전세 주택은 3000가구(수도권 2500가구)도 내년 상반기 내 공급된다.

신축매입 주택은 민간건설사가 약정된 물량을 신축하면 LH가 매입해 공임 활용(공공전세) 전세거주를 희망하는 무주택자 특성을 감안, 소득·거주요건 완화할 방침이다.

오는 2021년 하반기에는 공실 상가·오피스·숙박시설 리모델링을 통한 주거공간을 공급하기 시작하는 등 2만6000가구(수도권 1만9000가구)의 주택이 공급된다.

공실 리모델링을 통한 6000가구(수도권 4600가구)가 최초로 공급되며, 신축매입 약정 1만4000가구(수도권 1만가구), 공공 전세 주택 6000가구(수도권 4000가구)에 입주가 가능해진다.

오는 2022년에는 신축매입 약정 2만3000가구(수도권 1만7000가구), 공공 전세 주택 9000가구(수도권 6500가구), 공실 리모델링 7000가구(수도권 5000가구) 등 총 3만8000가구의 임대주택이 공급된다. 이럴 경우 2년 간 총 11만4000가구 임대주택 추가 공급 목표가 달성된다.

