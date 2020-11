다이어리&캘린더 기획전

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 '미리 준비하는 나의 2021 이야기' 행사를 열고 다이어리, 캘린더 관련 용품들을 선보인다고 19일 밝혔다. 상품은 다이어리, 캘린더, 플래너, 가계부를 총망라한다. 필기구, 마스킹 테이프, 데코스티커 등 인기 다이어리 꾸미기 아이템도 엄선했다.

몰스킨, 양지, 카카오프렌즈, 라이브워크, 비온뒤 등 30여 개 브랜드가 참여하며 브랜드별 최대 15% 할인 쿠폰을 제공한다. 위메프 관계자는 "코로나19로 무기력했던 한 해를 벗어나 새로운 시작을 바라는 이들이 많아 내년도 다이어리, 캘린더에 대한 관심이 예년보다 빨라졌다"며 "다이어리부터 꾸미기 아이템까지 한자리에서 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기회"라고 말했다.

