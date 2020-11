SSG닷컴, 김치 관련 제품 최대 49% 할인…'김장합시다' 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 김장철을 맞이해 ‘김치의 모든 것’이란 주제로 김장족과 김포족(김장포기족의 줄임말)을 모두 만족시킬 수 있는 행사를 기획했다.

SSG닷컴은 오는 25일까지 김치 관련 상품을 한데 모아 최대 49% 할인하는 ‘김장합시다’ 행사를 실시한다. 절임배추와 고춧가루 등 ‘원물 식재료’는 물론 포장 김치, 김장용품, 김치 냉장고에 이르기까지 ‘김치’를 테마로 한 모든 상품을 할인된 가격에 선보인다.

김장족을 위한 필수 식재료로 꼽히는 절임배추는 70여 톤을 확보했다. SSG닷컴은 국내산 절임배추 10㎏상품을 1만9580원에, 20㎏ 상품을 3만7280원에 선보인다. 해남산 배추만을 선별한 ‘GAP 인증 절임배추 20㎏’는 행사기간 동안 매일 300개 한정으로 12% 할인한 3만4900원에 판매한다.

이 밖에 고춧가루, 젓갈, 굵은 소금 등 양념 상품은 최대 30% 할인한 가격에 판매한다. 김장 김치와 함께 즐길 수 있는 통영산 생굴, 수육용 고기 등 김장 음식 상품은 시세 대비 최대 20% 저렴한 가격에 구매할 수 있다. 위생장갑, 김치통 등 김장용품도 할인 판매된다. ‘태화 고무장갑’은 2개 구매 시 1개를 추가로 증정하는 ‘2+1’ 구성으로 판매하며, 김치통은 재질, 규격 별로 다양하게 준비했다.

김포족을 위한 포장 김치는 최대 28% 할인한 가격으로 선보일 계획이다. 비비고, 종가집 등의 제품을 20~24% 할인한 가격에 판매한다. ‘피코크 조선호텔 남도식김치’는 8% 할인한 2만3460원에 구매 가능하다.

한편, 김장철을 맞아 김치냉장고 등 가전제품도 다양하게 준비했다. 삼성, LG, 위니아 등 대표 브랜드 상품을 최대 23% 할인한 가격에 판매한다. 200대 한정 수량으로 준비한 ‘일렉트로맨 김치냉장고’는 행사카드 결제시 기존 가격보다 13% 할인한다.

추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 증정한다. 쓱배송 및 온라인 전용 상품 등 행사 품목에 한해 7% 할인 가능한 ‘쿠폰 팩’ 2종을 매일 오전 9시부터 선착순 1만 명에게 발급한다. 이벤트 기간 총 1회만 제공되며, 최소 주문금액 및 최대 할인금액 등 상세 내용은 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr