중국산 고춧가루 '100% 국내산'으로 속여 판매한 유통업자 구속

서울시 민생사법경찰단, 김장철 성수기 원산지 위반 사안 기획수사

원산지증명서 스티커 위조해 5억3000만원 어치 판매

[아시아경제 조인경 기자] 상대적으로 값이 저렴한 중국산 고춧가루를 국내산이라고 속여 약 5억3000만원 어치를 인터넷쇼핑몰에서 팔아온 일당이 적발됐다.

서울시 민생사법경찰단은 중국산 고춧가루를 납품받아 원산지를 '국내산100%'라고 거짓 표시한 뒤 네이버스토어를 통해 유통시킨 A(53) 씨를 구속했다고 19일 밝혔다.

A씨는 원산지를 위조할 목적으로 중국산 고춧가루 포장지의 원산지 스티커를 제거하고 따로 제작한 '국내산 고추가루 100%'라고 표기된 스티커를 붙힌 후 위조한 원산지증명서와 함께 소비자에게 판매했다. 판매한 중국산 고춧가루는 총 3만5291㎏(약 35t)에 달한다.

A씨는 또 인터넷쇼핑몰에 "해썹인증 100% 국내산 고춧가루, 2020년 경북 의성에서 수매한 한국산 햇 고춧가루입니다. 저희 업체는 학교급식/관공서/군납을 하는 국산고춧가루 매출 5위 업체입니다" 등으로 허위 광고하면서 소비자를 현혹했다. 원산지 스티커를 흔적 없이 제거하기 위해 스티커 제거제를 사용했고, 국내산 원산지증명서의 상호, 주소, 날짜 등을 지우고 출력하는 방법으로 위조했다.

자치구 단속 과정에선 압류당한 고춧가루 291㎏을 인터넷쇼핑몰을 통해 임의로 전량 판매해 구청의 압류명령을 위반하기도 했다.

원산지를 거짓 표시한 A씨는 농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다.

서울시는 올해 긴 장마와 태풍으로 국내산 고춧가루 가격이 급등함에 따라 A씨와 유사한 수법으로 원산지 표시를 위반하는 사례가 더 있을 것으로 보고 인터넷쇼핑몰에서 국내산으로 판매하고 있는 고춧가루 20여종을 구매해 국립농산물품질관리원에 검정 의뢰한 결과, 2개 제품이 외국산으로 판정돼 이를 판매한 업체 2곳에 대해서도 수사를 벌이고 있고 밝혔다.

박재용 서울시 민생사법경찰단장은 "농산물을 구입할 때는 원산지를 확인하고 원산지가 표시되지 않았거나 표시된 원산지가 의심되면 120 다산콜센터, 서울시 민생침해범죄신고센터나 국립농산물품질관리원으로 신고해 달라"고 당부했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr