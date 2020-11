화이자 "코로나 백신, 95% 예방 효과" 임상 최종결과

미국 제약업체 화이자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신의 예방률이 95%라는 최종 결과가 나왔다고 밝혔다고 AFP통신이 18일(현지시간) 보도했다.

화이자는 지난 9일 독일 바이오엔테크와 함께 개발 중인 코로나19 백신 개발의 3상 임상시험에서 참가자 94명을 분석한 결과, 예방률이 90%를 넘는 것으로 나타났다고 발표한 바 있다.

이로부터 일주일 뒤인 지난 16일에는 미 제약회사 모더나가 개발 중인 코로나19 백신 후보의 예방률이 94.5%라는 중간결과가 나온 바 있다.

화이자의 이번 최종 결과 발표는 모더나 발표가 있은지 이틀 만에 이뤄진 것이다.

백신 후보의 예방률이 잇따라 높게 평가되면서 광범위한 백신 보급이 가능할 것이 기대감이 커지고 있다.

