[e공시 눈에 띄네]코스닥-18일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에스넷 에스넷 038680 | 코스닥 증권정보 현재가 6,980 전일대비 30 등락률 +0.43% 거래량 102,455 전일가 6,950 2020.11.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에스넷, 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승세에 5.78% ↑에스넷, NI(네트워크통합) 테마 상승세에 6.27% ↑에스넷, NI(네트워크통합) 테마 상승세에 5.64% ↑ close =200억 규모 사모 CB 발행 결정

◆ 화일약품 화일약품 061250 | 코스닥 증권정보 현재가 12,350 전일대비 300 등락률 +2.49% 거래량 1,881,973 전일가 12,050 2020.11.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 화일약품, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 13.94% ↑화일약품, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 1.82% ↑화일약품, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 2.75% ↑ close =165억 규모 제3자 배정 유상증자 결정

◆ 동아엘텍 동아엘텍 088130 | 코스닥 증권정보 현재가 8,000 전일대비 10 등락률 +0.13% 거래량 28,344 전일가 7,990 2020.11.18 15:30 장중(20분지연) 관련기사 동아엘텍, 207억 규모 디스플레이 검사장비 공급계약 체결동아엘텍·선익시스템 컨소시엄, 우진기전 인수 우선협상대상자 선정[토픽] 삼성이 드디어 큰 결단을 내렸다. close =126억 규모 디스플레이검사장비 공급계약 체결

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr