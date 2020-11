애플, 중소 개발사 앱스토어 수수료 15%로 낮춘다

앱 수익 100만 달러 이하인 개발사에 적용

30% 일괄 적용하기로 한 구글과 반대 행보

[아시아경제 한진주 기자] 애플이 내년부터 중소 개발사들에게 앱스토어 수수료를 15%로 인하한다.

18일 애플은 중소·독립 개발자들을 위한 앱스토어 개발자 지원 프로그램을 발표했다. 이 프로그램은 앱스토어에서 디지털 상품·서비스를 판매하는 개발자들에게 유료·인앱결제 수수료를 30%에서 15%로 낮추는 내용을 담고 있다.

팀 쿡 애플 CEO는 "중소 규모의 개발자들은 글로벌 경제의 중추이자 전 세계 지역사회에서 혁신과 기회의 살아 움직이는 중심이며 이들이 앱스토어에서 창의성의 새로운 장을 열고 우리 고객들이 사랑하는 양질의 앱을 개발할 수 있도록 돕기 위해 이번 프로그램을 출시한다"고 밝혔다.

구글이 앱마켓 결제 수수료를 30%로 적용하기로 한 가운데 애플이 대조적인 행보를 보여 눈길을 끈다. 애플은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향을 받는 중소 개발사들을 격려하기 위해 이같은 프로그램을 도입했다.

애플은 내년 1월1일부터 중소 개발자들의 앱스토어 결제 수수료를 인하할 계획이다. 지난해 기준으로 모든 앱의 수익금이 100만 달러(한화 약 11억원) 이하인 개발자들에게 적용된다. 서비스를 판매하고 수수료 공제 후 수익으로 간주되는 금액이 100만달러 이상인 개발자에게는 기본 수수료율(30%)이 그대로 유지된다.

애플은 중소 개발자 지원 프로그램 프로그램에 참여 중인 개발자가 100만 달러 수익금 기준을 초과할 경우, 남은 기간 동안에는 기본 수수료율을 적용하기로 했다. 개발자의 수익금이 향후 100만 달러 이하로 떨어질 경우, 그 다음 해에 15% 수수료의 대상 자격을 얻어 재신청할 수 있도록 했다.

애플 앱스토어에서는 180만개의 앱이 등록되어있고 주간 이용자 수가 5억명 이상이다. 애플 앱스토어의 매출은 지난해 기준 5190억 달러를 기록했다.

한편 구글은 내년 1월부터 앱마켓인 구글플레이에서 판매되는 앱과 콘텐츠 결제 수수료를 30%를 적용하겠다고 발표했다. 구글은 그동안 게임 외 다른 앱에서는 구글 인앱결제 외에도 각 업체들의 결제 시스템을 통한 콘텐츠 구매를 허용해왔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr