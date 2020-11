올해 최고의 게임 넥슨 'V4'

18일 '2020 대한민국 게임대상'

[아시아경제 부애리 기자] 올해 최고의 게임에 넥슨 'V4'가 선정됐다.

문화체육관광부와 한국게임산업협회는 18일 부산e스포츠경기장에서 '2020 대한민국 게임대상' 시상식을 열었다.

대상(대통령상)은 넥슨의 자회사 넷게임즈가 개발한 'V4'가 차지했다.

'V4'는 기술창작상 사운드 부문과 그래픽 부문, 우수개발자상 기획·디자인 부문도 수상하면서 4관왕을 달성했다.

최우수상(국무총리상)은 클로버게임즈의 '로드 오브 히어로즈'가 수상했다. 우수상(문체부장관상)에는 이데아게임즈가 개발하고 넷마블이 서비스한 'A3:스틸얼라이브', 111퍼센트의 '랜덤다이스', 네오위즈의 '플레비 퀘스트:더 크루세이즈', 라인게임즈의 '베리드 스타즈'가 각각 이름을 올렸다.

슈퍼캣이 개발하고 넥슨이 서비스한 모바일게임 '바람의나라: 연'도 2관왕에 올랐다. '바람의나라:연' 개발사 슈퍼캣이 스타트업 기업상과 인기게임상 국내 부문을 받았다. 해외 인기게임상은 카카오게임즈의 '가디언테일즈'가 수상했다.

인디게임상은 사우스포게임즈의 '스컬: 더 히어로 슬레이어'가 받았다.

올해 신설된 e스포츠 발전상은 넥슨의 '피파퍼블리싱그룹'이, 사회공헌우수상은 선데이토즈가 수상했다.

굿게임상은 자라나는씨앗의 'MazM: 페치카'에게, 차세대 게임 콘텐츠상은 에이아이엑스랩의 '흉가 VR 에피소드3 곤지암'이 차지했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr