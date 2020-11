17세 고교생 황선우, 박태환 기록 깼다…자유형 100m 한국 신기록

[아시아경제 김봉주 기자] 서울체고 2학년생 황선우(17)가 자유형 100m에서 수영선수 박태환(31)을 넘어섰다.

황선우는 18일 경북 김천실내수영장에서 열린 2020 경영 국가대표 선발대회 남자 자유형 100m 결승에서 48초25의 한국 신기록을 세우고 우승했다.

기존 한국 기록은 박태환이 2014년 2월 호주 뉴사우스웨일스(NSW) 스테이트 오픈 챔피언십에서 세운 48초42였다.

황선우는 이 기록을 6년 9개월 만에 0.17초 줄였다.

황선우는 지난달 15일 같은 장소에서 개최된 제10회 김천 전국수영대회 남자 고등부 자유형 100m 결승에서 박태환의 기록에 0.09초 모자란 48초51로 우승해 신기록 수립에 대한 기대감을 키웠다.

황선우는 내년으로 연기된 도쿄올림픽 기준기록(48초57)도 넘겼다.

이번 대회에서는 내년 도쿄올림픽에 파견할 국가대표를 선발할 때까지 충북 진천선수촌에서 강화훈련에 참여할 선수를 뽑는다.

대한수영연맹은 20일까지 열릴 이번 대회 결과를 바탕으로 세부 종목별 1위 선수 중 국제수영연맹(FINA) 포인트로 순위를 매겨 남녀 7명씩, 14명을 대표팀을 꾸린 뒤 진천선수촌에서 본격적인 강화훈련에 돌입할 계획이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr