[아시아경제 박형수 기자] 서울대 어린이병원 응급실을 다녀간 환아 1명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

18일 의료계에 따르면 이날 새벽 서울대병원 어린이병원 응급실을 방문해 3∼4시간 머문 어린이 환자가 오후에 코로나19 검사에서 '양성' 판정을 받았다.

서울대병원은 확진자와 같은 공간에 있던 직원과 환자 모두 마스크를 착용했던 것으로 확인했다. 서울대병원은 해당 응급실 소독을 완료한 후 정상 운영하고 있다.

