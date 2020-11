벤츠, 고성능 AMG A 35 세단 출시…가격은 5920만원

[아시아경제 우수연 기자]메르세데스-벤츠코리아가 럭셔리 고성능 브랜드 메르세데스-AMG 최초의 35 모델 '더 뉴 메르세데스-AMG A 35 4MATIC 세단'을 공식 출시한다고 18일 밝혔다.

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단은 올해 2월 국내 공식 출시 이후 지난 10월까지 4409대 판매된 올린 A 클래스 세단을 기반으로 한 퍼포먼스 모델이자 메르세데스-AMG 최초의 35 모델이다. AMG A 35 4MATIC 세단의 가격은 부가세 포함 5920만원이다.

AMG A클래스 세단으로 짜릿한 주행…제로백 4.6초

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단은 4기통 터보차저 엔진과 AMG 스피드시프트 DCT 7단 변속기를 기반으로 일상과 트랙을 넘나드는 짜릿한 주행 경험을 선사한다.

2.0ℓ 4기통 트윈 스크롤 터보차저 엔진은 최고 출력 306마력, 최대 토크 40.6kg.m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100km까지 도달하는 데 걸리는 시간은 4.8초에 불과하다. 가속 페달을 밟았을 때 즉각적인 응답성과 높은 견인력, 생동감 있는 AMG 특유의 엔진 사운드를 낸다.

AMG 스피드시프트 DCT 7단 변속기의 기어비는 운전자가 모든 속도 범위에서 자연스러운 가속을 경험할 수 있도록 설정됐다. 또 정지 상태에서 최대 가속을 보장하는 '레이스-스타트(RACE-START)' 기능은 스포티한 주행 경험을 제공한다.

기본 적용되는 AMG 퍼포먼스 4MATIC 사륜구동 시스템은 주행 안전성과 민첩성을 극대화한다. 이 시스템은 주행 속도뿐만 아니라 횡방향 및 종방향 가속도, 각 휠의 회전 속도, 선택된 기어 및 액셀러레이터 페달 위치를 모두 고려해 토크 배분을 완전 전륜구동에서 50:50까지 자동 조절할 수 있게한다. 이를 통해 운전의 재미와 탁월한 접지력을 동시에 제공한다.

이와 함께 기본 탑재된 AMG 라이드 컨트롤 서스펜션의 어댑티브 조정식 댐핑 시스템을 통해 세 가지 서스펜션 구성 사이에서 자유롭게 전환할 수 있다. 해당 시스템은 주행 상황 및 도로 상태에 따라 자동으로 작동되고 각 휠에 대한 댐핑력이 이에 맞게 조정돼 승차감과 민첩성을 높인다.

A클래스의 스타일+AMG의 역동성 공존하는 디자인

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단의 외관 디자인은 2730mm 길이의 휠베이스를 기반으로 한 파워풀한 비율과 앞뒤의 짧은 오버행으로 역동성을 강조했다. 다양한 AMG 요소가 적용돼 스타일리시함과 역동성을 한눈에 보여준다.

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단은 리어 헤드룸 높이를 A클래스 모델 중 가장 높은 944mm까지 확보해 보다 여유로운 실내 공간을 자랑한다. 트렁크는 너비 950mm, 대각선 462mm로 최대 420리터까지 적재 가능하며 넓은 입구로 큰 짐도 편안하게 싣고 내릴 수 있도록 실용적으로 설계됐다.

이와 함께 실내 곳곳에서 볼 수 있는 AMG만의 특징적인 요소도 돋보인다. 시트커버는 레드 스티칭이 더해진 다이나미카 극세섬유로 만든 블랙 컬러의 아티코 인조가죽과 빨간색 안전벨트, 혹은 블랙과 네바 그레이 컬러 등의 조합을 선택할 수 있다.

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단에는 직관적인 작동 구조와 스포티한 디자인이 결합된 새로운 MBUX 시스템이 탑재됐다. MBUX 시스템은 차량과 운전자, 탑승자 사이에 훨씬 더 가까운 커넥션을 형성하며 명확한 제어 구조와 뛰어난 3D 그래픽을 잘 보여준다. 각각 10.25인치 크기의 풀 디지털 계기반과 미디어 디스플레이로 구성된 실내 디스플레이는 인테리어 디자인의 수평적 방향을 강조한다.

일상과 트랙을 넘나드는 드라이빙…특별한 AMG 기능

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단에는 고성능 AMG 모델에 걸맞은 'AMG 다이내믹 셀렉트', 'AMG다이내믹스'를 포함한 다양한 드라이빙 기술이 적용되었다.

기본으로 탑재되는 AMG 다이내믹 셀렉트는 ▲슬리퍼리(Slippery) ▲컴포트(Comfort) ▲스포츠(Sport) ▲스포츠+(Sport+) ▲인디비주얼(Individual) 등 총 5가지 주행 프로그램이 제공된다. 이를 통해 엔진, 변속기, 핸들링까지 운전자의 취향에 맞게 개별 설정할 수 있다.

나아가 더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단은 AMG 다이내믹 셀렉트의 새로운 특징인 AMG 다이내믹스를 지원한다. 해당 기능은 통합적인 핸들링 제어 시스템으로 운전자 요구에 따라 'ESP® 안정화' 기능을 활성화해 코너링 도중 긴밀한 제동 개입을 통해 자연스럽고 정밀한 조향을 가능하게 한다.

편안하고 안락한 주행…다양한 편의 사양

더 뉴 AMG A 35 4MATIC 세단에는 ▲사각지대 어시스트 ▲액티브 주차 어시스트 ▲액티브 브레이크 어시스트 기능과 같은 다양한 안전 사양이 탑재돼 높은 주행 안전성과 편의성을 보장한다.

먼저 사각지대 어시스트 기능은 차선 변경 시 운전자가 인식하기 어려운 사각 지대에 위치한 장애물을 센서를 통해 미리 파악하고 사이드미러 경고등과 경보음을 작동시켜 복잡한 도로 상황에서 일어날 수 있는 사고 예방에 도움을 준다.

액티브 주차 어시스트 기능은 트렁크 리드에 장착된 후방 카메라를 통해 후방 장애물이 감지되면 운전자에게 시각적, 청각적 경고를 보내며, 식별된 주차 공간을 계기반에 화살표로 표시해 평행 주차 및 직각 주차 상황에서 운전자가 편안하게 주차할 수 있도록 돕는다.

아울러 액티브 브레이크 어시스트 기능은 주행 중 차간 거리가 충분히 유지되지 않았다고 판단되는 경우, 충돌이 임박했음을 시각적, 청각적으로 경고할 뿐만 아니라 운전자가 제동을 시도할 때 추가적인 제동 보조 기능을 지원한다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr