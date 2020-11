환경·기상·해양위성 삼박자…천리안위성 2호 학술회의

천리안위성 2호(2A/2B호) 융합 활용 학술회의 개최

부처간 협력…천리안위성 2호로 지구 통합감시 체계 마련

[아시아경제 문채석 기자] 환경부 소속 국립환경과학원은 기상청, 한국해양과학기술원과 18~19일 이틀간 대전 롯데 씨티호텔에서 '천리안위성 2호(2A/2B호) 융합 활용 학술회의(콘퍼런스)'를 개최한다.

천리안위성 2A호(2018년 12월5일 발사), 2B호(지난 2월19일 발사)는 세계 최초로 동일 정지궤도 상에서 환경·기상·해양 관측센서를 탑재해 동시에 운용하고 있는 복합 위성이다.

천리안위성 2호를 운용하는 부처 간의 융합 연구 교류 및 협력방안을 모색하고, 천리안위성 2호를 활용한 지구 통합 감시 체계를 마련하기 위해 행사를 열게 됐다.

행사엔 환경위성센터, 국가기상위성센터, 해양위성센터, 국내 관련 대학 등 위성 전문가 및 관계자들이 참석했다.

천리안위성 2호와 관련해 ▲각 기관별 위성운영 현황 발표 ▲천리안위성 2호 융합 활용 및 검·보정 분야 전문가 발표 ▲융합 활용을 위한 협의체 구성 등이 진행된다.

첫날엔 천리안위성 2호 융복합 활용 협력에 관한 업무협약을 체결한다. 국립환경과학원 환경위성센터, 기상청 국가기상위성센터, 한국해양과학기술원 해양위성센터 등 환경·기상·해양 위성센터가 협약을 맺는다.

환경·기상·해양 위성센터는 공동연구를 통해 천리안위성 2호의 관측자료 정확도 향상 및 새로운 위성 활용기술을 개발할 예정이다.

협약 분야는 ▲환경·기상·해양 위성 관측자료의 공유 및 활용 ▲환경·기상·해양 위성 관측자료의 융복합 산출물 공동개발 ▲환경·기상·해양 위성의 운영, 품질관리 및 분석 기술 공유 ▲기타 협의체 운영 목적에 부합하는 사항 등이다.

협약으로 천리안위성 2호의 환경·기상·해양 위성자료의 융복합 활용도가 높아질 것으로 기대된다.

환경·기상·해양 위성센터는 미세먼지 유형 및 고도정보 생산, 구름 등의 영향으로 관측되지 않은 사각지대를 보완할 예정이다.

또 신규 산출물 개발, 각 위성자료의 정확도 향상 등으로 새로운 부가가치를 창출할 계획이다.

김영우 국립환경과학원 기후대기연구부장은 "아시아 지역의 대기오염물질 및 기후변화 유발물질을 감시하기 위해 관련 기관이 손을 맞잡게 됐다"며 "천리안위성 2B호(정지궤도 환경위성)의 정확도 및 활용도 향상 등 부가가치 창출이 기대된다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr