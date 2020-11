[아시아경제 유현석 기자] 시스템반도체 디자인 솔루션 기업 코아시아 코아시아 045970 | 코스닥 증권정보 현재가 8,700 전일대비 80 등락률 -0.91% 거래량 138,730 전일가 8,780 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 코아시아, 3분기 영업익 30억원 ‘흑자전환’…"자회사 안정적 실적 달성"코아시아 "코아시아세미, 삼성 SAFE 포럼 참가"[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close 는 자회사 코아시아세미를 통해 청주대학교와 시스템반도체 전문인력 양성을 위한 협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약에 따라 코아시아세미와 청주대학교는 ▲상호 이해와 협력 증진을 위한 지식 및 정보 교류 ▲학생 및 기업의 반도체 자문 및 지원 ▲정부, 지자체, 유관기관 등에서 추진 중인 지원사업 발굴 및 매칭 서비스 등에 대해 협력할 계획이다.

코아시아는 이번 협약 체결을 통해 양질의 국내 인력을 채용하고 기업 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

회사 측은 “이번 협력을 시작으로 국내 유수 대학교와 함께 동반 성장 가능한 사례를 지속적으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr