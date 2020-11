18일 서울 서초구 하나로마트 양재점에서 열린 사랑의 김장 담그기 및 기부 행사에서 농협유통 정연태 대표이사(왼쪽 다섯 번째)가 복지기관 관계자들에게 김장김치를 기부하며 기념촬영을 하고 있다. 이번 행사는 저소득 취약계층의 김장김치 지원을 위해 기획됐으며, 현장에서 담근 김치 5천 포기는 5개의 기부처를 통해 전달될 예정이다./김현민 기자 kimhyun81@

