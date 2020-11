5·18진상조사위, 5·18 희생자 신원 확인 총력

분묘개장 유전차 채취…STR·SNP 등 범죄수사 기법 활용

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동진상규명조사위원회가 범죄수사에 활용하는 유전자조사 기법을 동원해 사망자 신원 확인에 총력을 기울인다.

5·18민주화운동진상규명조사위원회(위원장 송선태)는 19일 국립5·18민주묘지에서 1980년 5월 당시 희생된 사망자 신원확인을 위한 분묘개장 및 유전자검사 시료 채취를 실시한다고 18일 밝혔다.

이날 행사는 안종철 조사위 부위원장, 5·18민주유공자유족회(회장 김영훈) 등 관련 주요 인사들이 참석한 가운데 진행될 예정이다.

전남대 법의학실에 보관 중인 5기의 희생자 골편 중 그간 DNA 검사로 소진된 3기에 대해 개장을 추가 실시할 예정이다.

검사결과에 대해서는 적격성과 적합성을 확보하기 위해 서울대학교 법의학교실 및 전남대학교 법의학교실의 검수과정을 거친다.

특히 유전자검사는 범죄수사에 널리 사용되는 ‘STR’(Short Tandem Repeat)기법과 STR기법보다 많은 유전자형을 분석하는 ‘ SNP’ 기법을 병행해 상호보완을 통한 높은 확인율을 기대하고 있다.

‘STR’는 DNA의 염기서열 반복구간 비교, 일치·불일치를 가려내는 분석 기법이며 ‘SNP'는 고도로 훼손된 인체 시료 분석에서 STR 검사보다 유용성이 높은 것으로 알려져 있다.

현재 조사위는 직권조사에 의한 ‘행방불명자의 규모와 소재 확인’ 조사를 진행 중이다.

신원이 확인되지 않은 5명의 희생자와 광주광역시에서 진행한 행방불명자로 인정된 78명 유가족들의 혈액채취 동의유전자와 비교해 신원확인을 진행할 예정이다.

한편 지난 2002년부터 2006년까지 광주광역시 주관으로 최초 매장 당시 신원이 확인되지 않은 11위를 대상으로 전남대 법의학실에서 시행하여, 무명열사 6위의 신원을 확인한 바 있다.

안종철 조사위 부위원장은 “아직 신원이 확인되지 못해 5·18무명열사는 물론 향후 암매장 시신 등에 대한 유전자검사를 보다 체계적으로 진행할 것”이라며 “40년간 기다려온 유가족의 품으로 돌려드리는 것이 조사위가 해야 할 최소한의 예의이며 책무다”고 말했다.

