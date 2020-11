하나카드, 진로두꺼비 한정판 디자인 카드 출시…선착순 3000명

우드롤테이블 등 캠핑용품 증정 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 '애니플러스 신용카드 진로두꺼비 한정판'을 출시한다고 18일 밝혔다.

이 카드는 하이트진로와 진행한 뉴트로 콜라보 제휴 마케팅의 일환이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 늘어난 캠핑수요를 겨냥해 진로두꺼비 캠핑용품 증정 이벤트도 함께 진행한다.

진로두꺼비 애니플러스카드는 하나금융그룹 통합 모바일 애플리케이션(앱)인 하나원큐에서 선착순 3000명까지 신청 가능하다. 카드 신청 시 앱카드(1Q페이)를 함께 신청하면 실물카드 수령 전 하나카드 종합 결제 플랫폼인 하나1Q페이에서 실물 카드 없이 이용할 수 있다.

이 카드는 전월 실적 조건, 할인 횟수 제한없이 ▲국내 가맹점 0.7% 할인 ▲국내 온라인 가맹점 1.7% 할인(월 10만원 할인한도) ▲해외 가맹점 1.7% 할인(월 1만원 할인한도) 혜택을 받을 수 있다.

진로두꺼비 캠핑용품 증정 이벤트도 이달 말일까지 선착순 3000명에 한해 진행된다. 이벤트 신청 기준 직전 6개월 동안 하나 신용카드 결제 이력이 없는 고객을 대상으로 이벤트 페이지 응모 후 진로두꺼비 애니플러스카드를 12월 말일까지 합산 10만원 이상 이용 시 진로두꺼비 한정판 캠핑 용품을 제공할 예정이다. 진로두꺼비 한정판 캠핑 용품은 진로 두꺼비 캐릭터가 그려진 우드 롤테이블, 롤테이블 매트 2개, 캠핑 소주잔 2개, 담요로 구성됐다.

연회비는 국내·해외겸용 1만5000원으로 카드신청은 하나원큐에서 가능하다. 1Q페이·삼성페이·카카오페이 등에 등록하여 온·오프라인 가맹점에서 바로 사용할 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr