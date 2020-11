경기도, EU 연구기관과 코로나19 치료제 공동개발 나서

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 유럽연합(EU) 지원 연구기관이 코로나19 바이러스 억제에 효과가 있는 것으로 확인된 골다공증 치료제 '랄록시펜'을 활용한 코로나19 치료제 개발을 위해 공동연구를 추진한다.

경기도와 경기도경제과학진흥원은 18일 EU가 지원하는 슈퍼컴퓨터 기반 코로나19 치료제 개발 프로젝트(Exscalate4CoV) 대표기관인 돔페제약(Dompe Farmaceutici. S.p.A.) 및 해당 프로젝트 파트너인 이탈리아 대학연합 연구 컨소시엄(CINECA)과 이런 내용을 담은 '코로나19 치료제 개발 공동참여의향서와 비밀유지협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 치료제 공동 개발에는 경기경제과학원과 국립보건연구원 국립감염병연구소, 슈퍼컴퓨터를 이용한 코로나19 치료약물 발굴을 수행하는 한국과학기술정보연구원(KISTI) 등 정부출연 연구기관이 참여하게 된다.

이날 협약은 '랄록시펜'을 활용한 코로나19 치료제 개발 연구 성과를 갖고 있는 유럽 측 제안으로 이뤄졌다.

경기경제과학원은 앞서 지난 6월 한국질병관리본부와 함께 랄록시펜의 코로나19 바이러스 억제효과를 확인했다는 공동연구 결과를 발표했다.

이날 협약에 따라 참여 기관들은 랄록시펜의 비임상, 임상시험계획 및 결과, 슈퍼컴퓨터를 통해 발굴된 코로나19 항바이러스 물질에 대한 정보 교류를 추진한다.

돔페제약은 이탈리아 내 450명의 임상참가자를 대상으로 랄록시펜 및 위약을 7일간 투여 후 12주간 안전성과 치료효과를 추적 관찰하는 내용의 임상 1상을 승인받아 추진한다.

경기경제과학원은 지난 10월 초 랄록시펜에 대한 연구자 임상시험계획서를 식약처에 신청했다.

도 관계자는 "이번 협약을 통해 한국과 유럽에서 각각 연구가 진행되고 있던 랄록시펜에 대한 연구가 협력체계를 갖추게 됐다"면서 "공유와 협력을 통해 코로나19 치료제 개발을 앞당기고 세계적 대유행의 종식에 기여할 것"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr