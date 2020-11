[아시아경제 박지환 기자] 케이피엠테크 케이피엠테크 042040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,320 전일대비 125 등락률 +3.91% 거래량 13,035,819 전일가 3,195 2020.11.18 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 주식하면서 꼭 사야하는 종목 'TOP3' 케이피엠테크, 검색 상위 랭킹... 주가 2.95%케이피엠테크-텔콘RF제약, 코로나19 치료제 ‘렌질루맙’ 국내 임상 추진 close 는 삼성전자 베트남타이응우옌과 SVCC Equipment Overhaul 공사 계약을 체결했다고 18일 공시했다. 계약금액은 42억3700만원 규모이다. 이는 지난해 매출액 대비 23.91%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr