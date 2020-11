함양군, 선비문화탐방로 걷기대회 개최

농월정 주차장~다볕자연연수원 6km 일정, 걷기대회와 마스크 패션 경연대회 등도 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 21일 안의면 농월정 주차장 일원에서 가을을 밟아보는 멋진 선비문화 탐방로 걷기대회를 개최한다고 18일 밝혔다.

선비 탐방로활성화사업 추진위원회가 주관하는 이번 행사는 오전 11시부터 오후 1시까지 2시간 동안 농월정을 기점으로 동호정, 군자정, 거연정을 지나 다볕자연 연수원까지 6㎞를 걷는 일정이다.

행사 후에는 다볕자연 연수원에서 마스크 패션 경연대회를 개최하며 상품으로 지역특산품도 마련했다.

아이들에게는 옛 선조들의 과거 길을 걸을 수 있는 경험과 어른들에게는 옛 정취를 만끽할 수 있는 힐링의 시간이 될 전망이다.

군 관계자는 “행사에 참여하는 분들에게 주먹밥 등 소정의 기념품을 제공할 예정이다”며 “깨끗한 자연 속에서 선조의 멋과 풍류를 즐기며 걷다 보면 힐링이 될 것이다”고 말했다.

