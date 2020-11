"AI국가전략 1년, AI 대응전략 논의한다"…4차위, 글로벌 컨퍼런스 개최

[아시아경제 조슬기나 기자]인공지능(AI) 국가전략 발표 1주년을 기념해 국내외 석학, 전문가들이 AI 시대 대응전략을 논의하는 컨퍼런스가 개최된다.

대통령직속 4차산업혁명위원회는 오는 27일 온라인 생중계로 '2020 4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스(Global Policy Trends on the 4th Industrial Revolution 2020)'를 실시한다고 18일 밝혔다.

제이슨 솅커 프레스티지 이코노믹스 회장, 요슈아 벤지오 밀라-퀘벡 AI연구소 창립자 등 10여명의 연사들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 속에 앞당겨진 AI 시대를 맞아 글로벌 기업과 주요 국가들의 대응전략을 공유하고 실시간 질의응답도 진행할 예정이다.

먼저 특별대담(1)에서는 ‘디지털 뉴딜이 만드는 코로나 이코노믹스’를 주제로 미래학자 제이슨 솅커의 발표와 윤성로 위원장과의 토론이 진행된다. 특별대담(2)에서는 윤 위원장이 주한 콜롬비아, 프랑스, 네덜란드 대사와 함께 각국의 코로나19 대응, 경제회복계획, 국가간 협력 증진방안 등에 대해 논의할 예정이다.

아울러 3개의 본 세션에서는 AI 정책과 과학기술 혁신, 디지털 전환의 가속화와 산업경제 혁신, 디지털 헬스케어와 사회제도 혁신을 주제로 발표 및 토론이 이뤄진다.

과학기술 분과에서는 ‘컴퓨터 과학의 노벨상’으로 불리는 튜링상 수상자인 요슈아 벤지오 설립자와 장병탁 서울대 AI연구원장이 AI기술의 발전 동향과 효과적이고 투명한 AI 활용 등에 대해 발표할 예정이다. 산업경제 분과에서는 안드레아 델라 마테아 마이크로소프트 아시아퍼시픽 지역총괄 사장과 최재붕 성균관대 교수가 AI와 데이터 기반의 팬덤경제와 오픈 데이터 정책 사례 등에 대해 소개한다. 사회제도 분과에서는 디지털 헬스케어 기업 Huma의 대표인 댄바닷, 백승욱 루닛 이사회 의장이 발표자로 나선다.

이번 컨퍼런스는 4차위 출범 3주년과 AI 국가전략 발표 1주년을 기념해 마련됐다. 논의된 내용은 4차위 대정부 권고안 수립과 AI 발전을 도모하는 국제인공지능협의체 회의 등에서 활용될 예정이다. 컨퍼런스에 대한 자세한 내용과 사전신청은 컨퍼런스 홈페이지 (http://www.4th-ir2020.co.kr)에서 확인할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr