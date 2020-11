"지금이라도 내집마련해야…" 전·월세 대란에 '영끌'나선 시민들

전·월세난에 패닉바잉 지속…일부 시민들 신용대출 '영끌'

신용대출 규제에 시민들 '분통'

전문가 "전·월세대란 악순환…근본적 대책 마련 시급"

[아시아경제 김가연 기자] "나중에는 내 집 마련을 더 못 할 것 같아서요."

임대차3법 등 정부가 부동산 대책을 내놓은 이후 전·월세난이 확산하면서 시민들의 한숨이 깊어지고 있다. 일부 시민들은 치솟는 전셋값에 신용대출을 받는 등 '영끌'(영혼까지 끌어모아 돈을 마련했다는 뜻)로 다가구, 다세대를 매매하는가 하면, 서울 외곽 수도권 지역이나 지방 대도시 소재의 중소 아파트 매매에 나서기도 했다. 전문가는 부동산 시장의 공급 억제 문제를 해결해야 한다고 제언했다.

수도권을 중심으로 전·월세난이 확산하고 있다. 전세가가 급등하고 매물이 부족해지면서 패닉바잉(공포매수)이 심화하는 모양새다. '내 집 마련'을 하지 못한 시민들의 불안이 커지고 있는 데다 전세가 폭등에 따라 매매가와 큰 차이가 나지 않는 경우도 있기 때문이다.

서울 아파트 전셋값은 72주째 상승세를 이어가고 있다. 한국감정원의 주간 아파트 가격 동향에 따르면 지난 9일 기준 서울 아파트 전셋값은 0.14% 올랐다. 전주(0.12%)보다 상승폭도 커진 것으로 파악됐다.

전셋값 상승에 따라 수도권 아파트값도 0.15% 상승했다. 인천은 전주 대비 0.01% 오른 0.16%로 파악됐으며, 경기권은 0.23%로 상승폭을 유지했다. 지방 광역시 소재의 아파트값도 0.27% 오른 것으로 나타났다. 이는 통계 집계 이후 8년 6개월 만에 역대 최대 상승률이다.

특히 지난 13일 금융위원회와 금융감독원이 '가계대출 관리방안'을 발표하면서 시민들 사이에서는 "영끌금지령"이라는 비판의 목소리가 높아지고 있다. 이렇다 보니 규제 실행 시점인 오는 30일 이전에 신용대출 등을 받아 내 집 마련을 하겠다는 시민들도 적지 않다.

직장인 A(30) 씨는 최근 "서울시 외곽의 한 중소 아파트를 매매했다"며 "집을 산다는 게 개인적으로는 부담이라고 생각돼서 전세로 계속 생활하고 있었는데 올해 부동산 대책이 계속 나오면서 더는 미루면 안 되겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

A 씨는 "주변에는 부모님 도움을 받아서 집을 마련하는 경우도 꽤 있다. 저도 가능한 대출을 다 받아서 작은 아파트를 마련했다"며 "출퇴근 시간이 조금 소요되기는 하지만 그래도 계속 치솟는 전세가·매매가를 보면서 초조하게 사는 것보다는 낫다고 생각했다"고 덧붙였다.

17일 은행권에 따르면 지난 13일 '가계대출 관리방안' 발표 이후 주말(지난 14일~15일) 온라인 비대면 신용대출이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

A 은행의 경우 719건, 총 304억 원의 신용대출이 온라인으로 진행됐다. 이는 전주(348건·70억)의 4배를 넘어선 금액이다. B 은행도 전주 주말(155건·27억)의 약 3배에 달하는 234건(67억)의 신용대출이 진행됐다.

국내 5대 주요은행의 개인신용대출 신규 건수도 급증한 것으로 파악됐다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 지난 16일 기준 신용대출 잔액은 130조 5064억 원으로 조사됐다. 이는 지난 12일(129조 5053억 원)보다 1조 11억 원이나 늘어난 금액이다.

한편 18일 당정에 따르면 기획재정부와 국토교통부는 매입·전세임대 등 공공임대를 최대 10만가구까지 공급하는 내용을 골자로 한 전세대책을 19일 발표할 계획이다.

전문가는 부동산 시장 안정화를 위해 공급 문제를 우선적으로 해결해야 한다고 강조했다.

김태기 단국대 경제학과 교수는 "집값 급등이 전세대란, 월세 대란으로 이어지고 있는 상황"이라며 "부동산 시장 안정화 및 가격 완화를 위해 정부가 정책을 마련하고 있으나 실제 시장 수급 상황을 이길 수는 없다"고 지적했다.

김 교수는 "(부동산 가격 완화를 위한) 강제적 수단이 단기간 효과가 있을지는 몰라도 공급억제라는 근본적 원인을 해결해야 한다"며 "(그렇지 않으면) 추가대책도 실효성이 크다고 보기는 어렵다"고 덧붙였다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr