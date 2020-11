[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 3층 데무매장에서 겨울철 야외활동과 스포츠를 즐기는 사람들을 위해 가볍고 따뜻하게 입을 수 있는 기능성 경량 패딩을 선보이고 있다. 경량 패딩은 타이온 엑스트라는 난방 시스템이 탑재돼 있어 가슴의 스위치로 온도 조절이 가능하다. 탄소섬유로 만들어진 열 패널은 원적외선을 방출해 체온과 원적외선이 순환되는 히팅 시스템을 통해 온기를 오래 유지 시켜주는 기능을 가지고 있다. 또 한 벌 구성으로 3가지 타입으로 활용할 수 있어 인기를 끌고 있다

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr