경북도교육청, '급식 동아리 공모전' 청도 풍각초·구미 인동중 '최우수'

교사동아리는 '집콕 레시피 개발' 동아리 '최우수상'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도교육청은 지난 10월28일부터 11월6일까지 실시한 학교급식 동아리 공모전에서 청도 풍각초등학교와 구미 인동중학교가 최우수동아리로 선정됐다고 18일 밝혔다.

이번 공모전에는 학교급식 학생동아리 운영교, 교사동아리 운영팀과 경북교육청 특색사업인 장독대 사업을 운영하고 있는 학교를 대상으로 진행됐다.

최우수 학생동아리는 청도 풍각초등학교의 '냠냠! 두레먹기'와 구미 인동중학교 '놀며, 생각하며 배워요'가 선정됐다. 교사동아리는 '집콕 레시피 개발' 동아리가 최우수상을 수상했다.

청도 풍각초등학교 학생 급식동아리 '냠냠! 두레먹기'는 6학년 다문화 학생 6명을 중심으로 구성됐다. 교과서 중심의 학습에서 벗어나 직접 보고, 듣고, 느끼는 체험 활동을 중심으로 다양한 건강 간식, 세계 여러 나라의 음식 만들기 등 활동을 1년간 꼼꼼하게 계획하고 꾸준하게 실천했다.

구미 인동중학교 학생 급식동아리 '놀며, 생각하며 배워요'는 매주 월요일 7교시에 실시되는 자유학년제 동아리 수업으로 1학년 학생 13명으로 구성됐다. 학생들의 내면에 있는 창의력, 상상력, 감성, 이야기, 꿈, 사랑을 발견하고 길러주기 위해 식생활과 예술 활동을 융합해 상상력과 감성에 날개를 달아준 것으로 평가받았다.

교사동아리 최우수상을 수상한 집콕동아리는 초·중등학교에 근무하는 영양교사들로 구성됐다. 영양교육 자료 개발과 코로나19로 지쳐있는 학생들에게 온라인 영양교육 학습콘텐츠를 개발 홍보하는 등 학생들의 건강한 식생활 형성을 위해 활동했다.

이성희 경북도교육청 체육건강과장은 "공모전을 통해 학교급식의 우수한 사례를 발굴 확산해 학생들의 건강한 식생활 형성에 도움이 되길 바란다"고 전했다.

