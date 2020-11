경남도, 안전 강화 등 3192억 추경 편성…4차 추경 의회 부활 이후 처음

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도가 제4회 추가경정예산안을 편성해 도의회에 제출했다.

경남도 최종 예산 규모는 3192억원이 증액된 11조3761억원이다.

도는 이번 4차 추경은 올해 계획된 사업을 마무리하고 정부 추경에 따른 국비 반영을 위한 정리 추경 예산안이라고 18일 밝혔다.

태풍과 집중호우 재해복구비 916억원을 포함해 국비 3655억원과 세외수입 105억원 등이다. 코로나19로 취소된 행사성 경비 등을 도민 안전 강화와 도정 현안 사업에 재편성했다.

구체적으로 보면 취약계층을 지원하고 민생경제 회복에 917억원이 편성됐다.

아동 양육 334억원, 위기 가구 245억원, 코로나19 극복 지역 일자리 사업 50억원 등이다. 지역사랑 상품권 발행지원 249억원과 코리아세일페스타 행사 지원 1억5000만원 등도 포함됐다.

감염병에 대응하고 도민 안전을 강화하기 위한 예산은 모두 159억원이 반영됐다.

호흡기 전담 클리닉 설치 34억원, 권역 감염병 전문병원 구축 22억원, 보건소 상시 선별진료소 구축 14억 6000만원, 코로나19 대응 의료인력 지원사업 12억원 등이다.

교육과 인재 육성을 위한 예산은 154억원이 편성됐다. 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업에 128억원, 예술 영재 육성 지원 확대 사업에 27억원 등이다.

미취업 청년에게 현장업무를 경험할 기회를 제공하고 취·창업 컨설팅을 해주는 청년 일자리 사업 6억원, 경남 스타트업 청년채용 연계사업 2억원 등도 포함됐다.

신산업 육성과 신재생에너지 확산을 위한 예산 296억원도 반영됐다. 전기자동차 구매 지원 241억원, 환경기초시설 유휴용지 등에 태양광 발전 설비를 설치하는 탄소 중립프로그램에 25억원, 운행차 배출가스저감사업 24억원 등이다.

김경수 지사는 제안 설명을 통해 “한 해 네 차례의 추경은 사회적 위기 상황 속에서 재정의 역할이 얼마나 중요한지 보여준다”고 강조했다.

이어 "4차 추경은 코로나19에 적극적으로 대처하면서 도정 주요과제를 원활히 추진하기 위한 예산"이라며 "행사성 경비는 줄이고 도민 안전과 도정 핵심 사업에 더 힘을 실었다"며 원안 의견을 요청했다.

도의 4차 추경 예산안은 도의회 상임위·예결특위 심사를 거쳐 오는 25일 본회의에서 확정될 예정이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr