조선이공대, 광주형 프랜차이즈 CEO과정 수료식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선이공대학교는 최근 기봉홀에서 ‘2020 광주형 프랜차이즈 최고경영자과정 제3기 수료식’을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 수료식은 프랜차이즈창업경영과와 (재)광주광역시경제고용진흥원이 공동으로 주관했다.

수료식에는 광주시 배현숙 민생경제과장, 광주경제고용진흥원 고두현 전략사업부 대리, 1·2기 프랜차이즈 최고경영자과정 원우회 등 총 40여 명이 참석했다.

이번 최고경영자과정은 광주지역에서 현재 프랜차이즈 본사를 운영하고 있거나, 프랜차이즈 본사 창업을 준비하고 있는 CEO 및 한국외식업중앙회, 한국외식산업협회, 전통시장 핵점포, 광주맛집, 광주7미 선정 업체 등 32명을 대상으로 총 48시간의 교육과정으로 진행됐다.

또한 코로나19로 어려운 교육환경 속에서 오프라인과 온라인 수업을 병행하는 방식의 블랜디드 수업을 통해 교육 충실도를 높였으며, 수업 후 세미나, 업체별 개별 멘토링, 참여업체 방문 컨설팅 등 다양한 방식의 교육지원 및 현장지원을 실시해 교육생들의 만족도를 높였다.

조선이공대 프랜차이즈창업경영과 송지현 학과장은 “코로나19로 어려운 시기임에도 불구하고, 이번 최고경영자과정을 통해 광주지역 프랜차이즈 CEO, 광주 맛집, 광주7미, 전통시장 핵점포 대표들의 역량을 강화하고, 다양한 정보를 교류할 수 있는 장이 됐다”며 “광주형 프랜차이즈의 지속적인 발전을 위해 참여한 모든 분들에게 감사드리며, 힘든 경영환경을 이겨내는 새로운 원동력이 되길 바란다”고 말했다.

