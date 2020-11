"LG 윙, 올해 가장 획기적인 스마트폰"

[아시아경제 이창환 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 3,400 등락률 +4.00% 거래량 863,782 전일가 85,000 2020.11.18 11:26 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 서초R&D 캠퍼스 코로나19 확진자 발생…건물 폐쇄LG전자, 전기차 충전소 통합 관리 솔루션 선보인다LG전자, 이시간 주가 -1.5%.... 최근 5일 기관 101만 2694주 순매도 close 전략 스마트폰 'LG 윙(LG WING)'이 미국, 유럽 등 글로벌 출시와 함께 외신 호평이 이어지고 있다.

18일 관련업계에 따르면 글로벌 IT전문매체 슬래시 기어(Slash Gear)는 "LG 윙은 올해 출시된 스마트폰 중 가장 획기적인 제품"이라며 "이는 기존의 틀을 벗어난 콘셉트로 여간해서는 놀라지 않는 얼리어답터들을 겨냥한 제품"이라고 평가했다.

톰스 가이드(Tom's Guide)도 "LG 윙은 두 화면에 걸쳐 새로운 애플리케이션을 띄우거나 할 때, 빠르고 끊김 없이 반응할 뿐만 아니라, 멀티태스킹을 하지 않을 시에도 화면을 매우 편리하게 활용할 수 있다"고 호평했다.

IT전문매체 기즈모도(GIZMODO) 역시 "LG 윙은 스마트폰으로 모바일 영상을 즐기거나 유튜버를 꿈꾸는 고객에게 최적"이라며 "올해 출시된 스마트폰 중 가장 재미있는 제품"이라고 강조했다.

LG 윙은 사용자들에게 익숙한 바(Bar) 타입 스마트폰의 편의성에 '스위블 모드(Swivel Mode)'로 기존과 완전히 다른 새로운 사용자 경험을 더한 제품이다. 고객은 평상시에는 일반 스마트폰처럼 사용하다가 필요 시 메인 스크린을 시계방향으로 돌려 숨어 있던 세컨드 스크린과 함께 사용할 수 있다.

또 세계 최초로 '짐벌 모션 카메라' 인터페이스도 적용됐다. 짐벌은 스마트폰이나 카메라 등으로 영상을 촬영할 때 카메라가 흔들리는 반대 방향으로 움직임을 만들어 안정적이고 부드러운 영상 촬영을 가능하게 하는 전문 장비다.

LG 윙은 지난달 초 한국시장 출시를 시작으로 미국, 독일, 이탈리아, 스페인, 호주 등 글로벌 시장에 순차 출시되고 있다.

