신한금융, 3회 쉬어로즈 콘퍼런스 개최…"여성 리더가 영웅"

[아시아경제 김민영 기자] 신한금융그룹이 제3회 신한 쉬어로즈(SHeroes) 콘퍼런스를 개최했다고 18일 밝혔다.

쉬어로스는 She와 히어로(영웅)의 합성어로 신한금융이 2018년부터 그룹차원의 여성 리더 육성 프로그램을 뜻한다. 첫 출범 이후 매년 대상과 규모를 확대해오고 있으며 프로그램의 전문성도 지속적으로 업그레이드해 나가고 있다.

올해 신한 쉬어로즈 3기는 서울, 경기권을 넘어 지방까지 대상을 확대해 총 67명을 선발해 육성했다. 코칭 리더십, 멘토링 활동, 인사이트 확대를 위한 아카데미 등 여성 리더로서의 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 실시했다.

전날 서울 중구 본사에서 연 콘퍼런스에는 조용병 신한금융 회장뿐 아니라 여성 부서장 이상 임직원과 중간 관리자급 여성 리더 등 300여명이 참석했다. 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 현장에는 최소 인원만 참석하고 유튜브를 통한 온라인 방식으로 진행됐다.

조 회장은 “신한이 리딩 금융그룹의 역사를 만들기까지의 모든 성장 과정에는 탁월한 역량을 갖춘 여성 리더들이 늘 함께 했다”며 “그룹 내 다양한 분야에서 여성 리더로서의 능력을 발휘해 주길 바라며 더불어 후배들에게도 지식과 경험을 공유해 멋진 리더가 될 수 있도록 이끌어주길 바란다”고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr